Манзоро се изгаври със "Славия"
Жереми Манзоро продължава да се гаври със "Славия". След като потъна вдън земя и дори президентът Венци Стефанов не знаеше къде е, най-накрая французи...
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Жереми Манзоро продължава да се гаври със "Славия". След като потъна вдън земя и дори президентът Венци Стефанов не знаеше къде е, най-накрая французи...
Агитката на "Славия" ще трябва да преживее поредната раздяла с любимец. "Блиц" обяви, че "белите" вече са спазарили Жереми Манзоро, който ще продължи...
Притеснявайте се, добре сме, отсече Венци Голямата звезда на "Славия" Жереми Манзоро по всяка вероятност ще напусне отбора след Нова година. Това раз...