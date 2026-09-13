Писъци и куршуми на Женския пазар. Летят патрулки
Над 100 души се млатят, почерня от полиция
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Над 100 души се млатят, почерня от полиция
Убийството стана през ноември миналата година
Женския пазар е най-старият и голям централен пазар в София
Търговските площи на новия Женски пазар вече са наети на 90%. Обновеното тържище отваря врати утре след едногодишен ремонт. Павилионите на пазара са н...
Дори коренът на Мохамед може да се намери тук