Бизнес дами разкриха формулата на успеха
Как една жена може да е едновременно любяща майка и преуспяла бизнес дама. Своя опит за това споделиха мениджъри на големи компании по време на четвър...
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Как една жена може да е едновременно любяща майка и преуспяла бизнес дама. Своя опит за това споделиха мениджъри на големи компании по време на четвър...