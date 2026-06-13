Секта анатемоса жените шофьори
Лидерите на еврейската секта Белц Хасид, базирана в Северен Лондон, публично заявиха, че на жените трябва да бъде забранено да шофират, съобщи британс...
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Лидерите на еврейската секта Белц Хасид, базирана в Северен Лондон, публично заявиха, че на жените трябва да бъде забранено да шофират, съобщи британс...