Почина един от доайените на българския туризъм
Добрич. От туристическата компания съобщиха тъжната вест, че е починал първият генерален директор на курорта "Албена" Жельо Стайков Желев. Жельо Стай...
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Добрич. От туристическата компания съобщиха тъжната вест, че е починал първият генерален директор на курорта "Албена" Жельо Стайков Желев. Жельо Стай...