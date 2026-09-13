Всичко за Желко Йоксимович

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Желко очарова НДК

Желко очарова НДК

Желко Йоксимович, един от най-гласовитите мъже на Балканите, очарова родната публика с първия си концерт у нас в зала номер едно на НДК. Отличният муз...

21 март | 20:05
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