Министерство на транспорта се намеси! Бой по ЖП злоупотребите
Незабавно съм разпоредил на НКЖИ да съдейства на прокуратурата, каза ресорният министър
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Незабавно съм разпоредил на НКЖИ да съдейства на прокуратурата, каза ресорният министър
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Антон Гинев за това, че като Генерален директор на държавното предприятие Национална компания „Жел...
От националната компания "Железопътна инфраструктура" съобщиха за Нова телевизия, че 47 000 000 лева са предвидени за ремонт и поддръжка на железопътн...
София. Още от вчера са възстановени за движение всички участъци от железопътната инфраструктура, съобщиха от НКЖИ. На 07.12.2014 г., в 15.40 ч., бе в...
Стара Загора. Обилните дъждове и пороите, които се изсипаха през уикенда, са нанесли щети по железопътната инфраструктура за 3,2 милиона лева. Това съ...
С 30 км/ч се увеличи скоростта по ремонтираните участъци между София и Мездра
Монтана. Ускориха ремонта на прелезите по пътя за София през „Петрохан", за които писа „Стандарт". Заради недоволството на шофьорите, които отказваха...