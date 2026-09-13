Разпродават уникална богаташка къща, но желаещи няма
Имотът се продава заради непогасени задължения
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Имотът се продава заради непогасени задължения
Вероятна причината за отказването може да е липсата на значителни опашки от камиони за Дунав мост
Всички участници получиха грамоти
Каква е причината
Софийски школа вдигат до 1750 лв. заплатата за млад даскал и пак няма желаещи за точните науки и информационни технологии
Над 70 000 души са се записали за периода до 31 март
Само за ден желаещите минаха 40 000
Във ВМА ваксините свършиха, хората се наредиха пред УМБАЛ "Свети Иван Рилски"
Най-много желаещи да се ваксинират има сред хората на възраст над 40 години
Десетки желаещи да се ваксинират чакаха търпеливо пред Пирогов
Опашка се изви пред "Пирогов"
От първи март трябва да започне тяхната ваксинация
Анкетата показва нарастване на желаещите да се ваксинират
Патриарх Неофит ще благослови бойните знамена в София от 11 часа на площад „Св. Александър Невски“
От днес желаещите могат да подават своите документи
Мисията на Big Brother „Стани продуцент" събра 1200 предложения за бъдещи съквартиранти, препоръчани от феновете на предаването Приключи първият ета...
София. Само за един месец желаещите да се включат в най-очаквания реалити формат в България надхвърлиха 12 000 души. Завръщането на Survivor по bTV пр...