Инж. Цветомир Жеков: Реновираме вътрешнокварталните улици

Kандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Изгрев" инж. Цветомир Жеков и кандидатът за общински съветник на ГЕРБ Николай Стойнев се срещнаха с граждани в от...