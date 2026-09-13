Всичко за Жан Тод

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Тод сви сармите на Фетел

Тод сви сармите на Фетел

Жан Тод сви сармите на Фетел заради изказванията на четирикратния световен шампион във Формула 1, че болидът му този сезон е "боклук". Лично шефът на...

04 април | 16:45
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Жан Тод остава начело на ФИА

Жан Тод остава начело на ФИА

Париж. Жан Тод ще остане президент на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) за втори пореден мандат. Единственият опонент на французина – б...

15 ноември | 7:39
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