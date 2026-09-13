Изключителна новина за Шумахер. Радост за феновете
Новината беше съобщена от близкия семеен приятел на Шумахер – Жан Тод
Следете всички новини, анализи и коментари за Жан Тод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новината беше съобщена от близкия семеен приятел на Шумахер – Жан Тод
Той продължава да посещава пилота у дома
Президентът на Международната федерация по автомобилен спорт Жан Тод даде подробности за състоянието на Шуми
Жан Тод и Михаел гледали заедно последния старт във Формула 1
Жан Тод сви сармите на Фетел заради изказванията на четирикратния световен шампион във Формула 1, че болидът му този сезон е "боклук". Лично шефът на...
Париж. Жан Тод ще остане президент на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) за втори пореден мандат. Единственият опонент на французина – б...