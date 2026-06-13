Жан-Пол Готие – хулиганът гений за 100 милиона
Световноизвестният дизайнер първо искал да става фризьор
Следете всички новини, анализи и коментари за Жан-Пол Готие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световноизвестният дизайнер първо искал да става фризьор
В последното му дефиле взеха участие десетки модели, като Джиджи Хадид и кралицата на бурлеската Дита фон Тийз
На 22 януари в театър Шато в Париж ще е последното му модно дефиле
Гледаме документални хитове на фестивала Master Of Art