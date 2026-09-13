Станишев: ПАСЕ изрази позиция ГЕРБ да си върши работата в НС
София. "Страната ни беше в мониторингов период, в момента се намираме в постмониторингов период, който беше продължен февруари тази година към края на...
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София. "Страната ни беше в мониторингов период, в момента се намираме в постмониторингов период, който беше продължен февруари тази година към края на...
София. Постмониторинговият режим на ПАСЕ по отношение на България беше една от темите, които днес обсъдиха министър-председателят Пламен Орешарски и п...
София. Постмодерният диалог на ПАСЕ с България трябва да отпадне. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на среща с председателя на Парламентарната а...