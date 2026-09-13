Земни трусове в Тихия океан и в Каспийско море
Нуку'алофа. Земен трус с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е бил отчетен в южната част на Тихия океан близо до кралство Тонга, предаде Gazeta.ru, като...
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Нуку'алофа. Земен трус с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е бил отчетен в южната част на Тихия океан близо до кралство Тонга, предаде Gazeta.ru, като...
Джакарта. Земетресение с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер е регистрирано край Индонезия. По данни на Геофизичния институт на САЩ, епицентърът на трус...
Кърджали. Работна група от Областна администрация Кърджали извърши проверка в Регионалния исторически музей след земетресението на 24 май т.г. Констат...
София. Слабо земетресение е регистрирано на територията на страната в 14.34 часа. Това съобщава БГНЕС, позовавайки се на данни на Националния институт...