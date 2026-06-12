Земеделски производител декларира 35 хил. доход
Добрич. До момента най-високият деклариран доход за изтеклата 2014 г. е от земеделски производител, който е подал декларация в офиса на приходната аге...
Следете всички новини, анализи и коментари за Земеделски Производител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Добрич. До момента най-високият деклариран доход за изтеклата 2014 г. е от земеделски производител, който е подал декларация в офиса на приходната аге...