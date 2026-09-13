Разкол в Земеделския народен съюз заради коалицията с ДПС на Доган
Пет областни организации на Земеделски народен съюз в страната са против коалицията с ДПС на Доган
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Пет областни организации на Земеделски народен съюз в страната са против коалицията с ДПС на Доган
Земеделски народен съюз ще отбележи 116-ата годишнина от бунта и вълненията на селяните при Дуранкулак и Шабла, съобщи Стилиян Стоянов - член на земед...
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Ново обединение от политически партии направи заявка за президентските избори тази есен днес в НДК. Партия "Народен съюз" се учредява в нов формат и в...