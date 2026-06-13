В „зелени къщи” спят туристи в Лещен
Повечето от къщите за гости в архитектурния резерват Лещен притежават сертификат „Зелена къща". Това е знак, че в тях има автентично посрещане и грижа...
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Повечето от къщите за гости в архитектурния резерват Лещен притежават сертификат „Зелена къща". Това е знак, че в тях има автентично посрещане и грижа...