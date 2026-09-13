България загуби легендарен пазар от соца. Кой ни дръпна килимчето
За 30 години загубихме 98% от продукция, която ни правеше лидер в Европа
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За 30 години загубихме 98% от продукция, която ни правеше лидер в Европа
Новите мерки по оперативната програма за селско стопанство са насочени към сектори като овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство. Но тепърва...
В Русе заплашиха да блокират Дунав мост