Мъжът на Хадид с първи сингъл след бащинството
Зейн Малик е готов с новия си албум
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Зейн Малик е готов с новия си албум
25-годишната моделка наскоро призна, че е готова за семейния живот
Световният топмодел Джиджи Хадид и певецът Зейн Малик, който беше част от момчешката банда "Уан Дайрекшън", вече не са гаджета. Те имаха гореща връзка...
Новината за напускането на Зейн Малик от любимата на милиони тийнейджърки момчешка група One Direction причини вълна от разплакани снимки, отчаяни туи...