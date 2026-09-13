Медсестрите у нас намалели с 30 хил. за 10 години
Системата ще бъде изправена пред изключително сериозни проблеми, смята Хасан Адемов
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Системата ще бъде изправена пред изключително сериозни проблеми, смята Хасан Адемов
Не е ясно колко ще струват услугите в индивидуалните практики и кой ще плаща за тях
София. Приблизително всяка десета медицинска сестра у нас е пенсионерка. Това показват данните на Българската асоциация на професионалистите по здравн...