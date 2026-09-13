С 20 лв. вдигат ваучерите за храна
Новите промени включват доставката на храна за вкъщи да се облага с по-нисък налог
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Новите промени включват доставката на храна за вкъщи да се облага с по-нисък налог
Министерството на икономиката ще внесе искане прагът за регистрация по ЗДДС от 50 000 лева да бъде увеличен на 100 000 лева.Това съобщи на среща с би...
София. Освен с актуализацията на бюджета правителството одобри и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойнос...