Лукарски: Прагът по ЗДДС да бъде увеличен на 100 хиляди лева

Министерството на икономиката ще внесе искане прагът за регистрация по ЗДДС от 50 000 лева да бъде увеличен на 100 000 лева.Това съобщи на среща с би...