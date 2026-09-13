Вървим към нов световен ред
Збигнев Бжежински, The American Interest Вашингтон трябва да стане инициатор на промяната в баланса на световните сили, защото ерата на господство на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Збигнев Бжежински. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Збигнев Бжежински, The American Interest Вашингтон трябва да стане инициатор на промяната в баланса на световните сили, защото ерата на господство на...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заминава на едноседмично посещение в Съединените американски щати днес. По време на визитата си той има редица ср...
Финландският модел е най-добрият за бъдещето на страната