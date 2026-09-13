Край! Ето как ще пътуваме до Великобритания
Мярката влиза в сила от 2 април
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Мярката влиза в сила от 2 април
Подаде най-важния документ
То е по ключови теми от двустранното сътрудничество
Подаването на заявление в първия и третия етап на класирането ще бъде само по електронен път
Искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ
Швейцария официално уведоми Брюксел, че оттегля своето заявление за членство в Европейския съюз, подадено още през 1992 г., съобщават световните агенц...
София. Звената за български документи за самоличност ще работят извънредно днес и утре, съобщиха от пресцентъра на МВР. Всеки гражданин, който иска д...
София. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна урна на предстоящите избори за избиратели с трайни увреждания. ...
Утре изтича срокът за българските граждани в чужбина, които имат желание да гласуват извън страната, да подадат своите заявления писмено по образец ил...
София. Българските граждани, живеещи зад граница, които желаят да гласуват в предстоящите на 5 октомври избори за Народно събрание, вече могат да пода...
София. От Националния осигурителен институт (НОИ) са удължили срока за подаване на заявления за смяна на сметката и банката, по които пенсионерите по...
София.Код от 12 цифри може да ни освободи от борчове към държавата, които не сме плащали повече от пет години. С персоналния идентификационен код може...