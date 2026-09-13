Добра новина за децата от уязвимите групи
Броят на завършилите училище е двойно повече
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Броят на завършилите училище е двойно повече
За 13 години в Академията са се обучавали над 200 студенти
Търсят ръководители на полети, не е важно какво са завършили Фирми предлагат стипендии в техническите специалности, стажът почва от 600 лева Истинск...
60% от висшистите пробват да се приберат, но не се адаптират към БГ бизнеса България няма точна статистика нито колко млади хора емигрират навън, нит...