И болницата в Гоце Делчев с дарение от Пеевски
Облекла и шлемове бяха предадени на лечебното заведение от кмета на община Белица Радослав Ревански
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Облекла и шлемове бяха предадени на лечебното заведение от кмета на община Белица Радослав Ревански
Това може да стане, след като бъдат задоволени всички нужди на здравните заведения у нас, каза Борисов на Курц
Първите прототипи на защитни облекла и маски, които ще произвеждаме у нас, ще бъдат представени днес