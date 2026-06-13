Засечка! Хубавото Наде с голям гаф в ефира
Кои имена обърка в предаването
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Кои имена обърка в предаването
Къде се появи асът на ПСЖ
Изнервени шофьори отново се сбиха след засечка на пътя, довела до катастрафа на Голямоконарско шосе в Пловдив. Катастрофата е предизвикана от водача н...
ДРОМ: Раднево може да се стане втора Катуница Рокери от цяла България се присъединят към жителите на Раднево, които във вторник се вдигнаха на бунт с...
Мъж посегна на млада жена заради засичане на автомобилите им пред магазин в столицата. Това съобщи БГНЕС и уточни, че инцидентът е станал в късния сле...
"Голф" умишлено тласка мотоциклетист от пътя в Кресненското дефиле. Това показва видео на свидетел, разпространено в интернет. Опасната засечка се раз...