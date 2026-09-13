Слави със заръка към ИТН. Защо трябва да са перфектни
Дали Петър Илиев е плагиатствал или не – ние не можем да знаем, защото нито сме специалисти, обяви Трифонов
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Дали Петър Илиев е плагиатствал или не – ние не можем да знаем, защото нито сме специалисти, обяви Трифонов
Какви са последните послания на херцога към сина му, разкрива кралският биограф
Хиляди хора с увреждания са без помощници, алармира омбудсманът
Министърът на икономиката Божидар Лукарски впрегна „целия наличен ресурс" на Българския институт по метрология, за да изпълни заръката на премиера Бой...