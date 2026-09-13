Турция снабдявала джихадисти със зарин
Делото срещу търговците било закрито, скрили ги в Сирия, твърди депутат Депутатът от турската републиканска партия СНР Ерен Ерден представи доказател...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зарин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Делото срещу търговците било закрито, скрили ги в Сирия, твърди депутат Депутатът от турската републиканска партия СНР Ерен Ерден представи доказател...
Опозицията иска да се забрани на Асад да използва авиация и балистични ракети
Лондон. Британското правителство е обвинено в „поразително безхаберие" в контрола на оръжията, след като стана ясно, че преди година властите са разре...
Вашингтон. Съединените щати имат доказателства, че при смъртоносната химическа атака в Сирия е бил използван нервнопаралитичния газ зарин, къобщи държ...
Истанбул. Ръководителят на турското разузнаване (MIT) Хакан Фидан е уведомил преди пет седмици премиера Реджеп Тайип Ердоган, че контрабандна пратка с...
Париж. Зарин е бил използван "няколко пъти и на отделни локализирани места" по време на двегодишния сирийски конфликт, обяви френският външен министър...
Израел: САЩ трябва да пристъпят към военни действия