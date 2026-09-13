Акуо Енерджи извърши зарибяване на Панчаревското езеро
Над 1200 млади шарана бяха пуснати във водоема
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Над 1200 млади шарана бяха пуснати във водоема
100 000 малки балкански пъстърви ще бъдет пуснати в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит по инициатива на Югозападното държавно предприят...
Екоорганизацията приключва проект за запазване на защитения вид по долен Дунав 2 000 малки есетри бяха пуснати във водите на Дунава край силистрен...
Русе. С 6000 шарана зарибиха езерото в лесопарка "Липник" край Русе. Лично кметът на дунавския град Пламен Стоилов пусна първите рибки. Зам.-кметът по...
София. 70 000 млади балкански пъстърви бяха пуснати в наши планински реки. Рекордното зарибяване е извършено този уикенд, по инициатива на Риболовен к...