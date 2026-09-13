Христанов с разкрития за антракса. Задача за новия главен прокурор
Земеделският министър коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско"
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Земеделският министър коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско"
Яли заразено дивечово месо
Открити са тримата, които са яли наденица, напълнена с месо от заразената с антракс крава и свинско. Тя е била приготвена в транжорната "Дари" във вар...
До момента са установени 26 контактни лица, които са имали контакт със заразеното от антракс месо във Варненско. Това показват резултатите от епидемио...
Болно агне е причината за заразата
София. При рутинна проверка по официален контрол и взети проби за лабораторно изпитване в преработвателно предприятие, инспектори към Българска агенци...