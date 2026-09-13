Кредитори наложиха запори на общината във Видин
Фирма "Витан – Ж – Тодорка Младенова", доставяла хранителни продукти за детски заведения в община Видин и охранителната "Марс" – ООД, наложиха запори...
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Фирма "Витан – Ж – Тодорка Младенова", доставяла хранителни продукти за детски заведения в община Видин и охранителната "Марс" – ООД, наложиха запори...
По настояване на родната Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Швейцария е запорирала имение и голям брой банкови сметки на Ц...
Смолян. Нов кредит от 11 млн. лв. ще трябва да тегли Община Смолян, за да вдигне запора върху служебния джип на кмета Николай Мелемов и още девет коли...