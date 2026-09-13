Юрген Клоп с предупреждение за дербито Ливърпул-Арсенал
Германският специалист критикува запалянковците след равенството 0:0 срещу Манчестър Юнайтед
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Германският специалист критикува запалянковците след равенството 0:0 срещу Манчестър Юнайтед
До момента са извършени 83 ареста, предимно на фенове на Динамо Загреб
Управляващите трябваше да се вслушат в алтернативните мнения, преди да разрешат публиката на стадионите
Полицията е арестувала около 80 души запалянковци на Левски, Краковия и Аякс
Венцислав Маргинов е починал от раните си три дни след случилото се
Вторият ден от Европейското първенство по футбол ще се запомни не толкова с двата мача Уелс-Словакия и Англия-Русия, а с изстъпленията на запалянковци...
Терористи убиха най-малко 12 фенове на "Реал" (Мадрид) в Ирак. Жертвите са наблюдаваli финала на Шампионската лига. Трагедията е станала в град Бакуба...
Новакът в елита "Монтана" успя да победи "Локомотив" (Пловдив) с 2:0 в мач от седмия кръг на "А" група. След петгодишна суша срещу този съперник, монт...
София. 55 футболни запалянковци са задържани в столичните районни полицейски управления часове преди началото на "Вечното дерби". Около 11.15 часа дн...
Запалянковците обградиха треньора Ивайло Петев и го накараха да съблече синята фланелка.