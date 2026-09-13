Обвинения за 4-ма заради пребития 16-годишен запалянко
Пловдив. Повдигнати бяха обвинения на четирима души във връзка със случая с пребития 16–годишен запалянко в Пловдив по време на сбиване на футболни аг...
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Пловдив. Повдигнати бяха обвинения на четирима души във връзка със случая с пребития 16–годишен запалянко в Пловдив по време на сбиване на футболни аг...
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Трагичен инцидент беляза победата на "Рома" с 2:0 в гостуването на "Сасуоло". Фен на домакините получи удар минути преди началото на срещата, а след н...