Хвърлиха запалителна смес в сградата на Община Варна
Неизвестни са хвърлили запалителна смес в сградата на Община Варна, съобщиха от пресцентъра на администрацията, цитирана от "Фокус". Инцидентът е възн...
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Неизвестни са хвърлили запалителна смес в сградата на Община Варна, съобщиха от пресцентъра на администрацията, цитирана от "Фокус". Инцидентът е възн...