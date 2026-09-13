Миска извади балтията! Дере здраво родителите
Изглежда миската Марина Войкова се е преквалифицирала във възпитателка.
Следете всички новини, анализи и коментари за Занималня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изглежда миската Марина Войкова се е преквалифицирала във възпитателка.
Целта е целодневната организация на обучение да стане по-гъвкава
Наплив на деца, които искат да изкарат голяма част от лятната си ваканция в Образователен център „Еврика" в Благоевград. Частната занималня обаче няма...
От есента и за шестокласниците ще бъде създадена целодневна организация на учебния ден През новата учебна 2015/2016 г. и за шестокласниците ще бъде с...
Бургас. Частна занималня в Бургас обучава деца в религия без знанието на родителите им, съобщи Нова ТВ. Майкитеи бащите разбрали случайно, че децата...