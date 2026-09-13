Удар по джоба на родителите в началото на лятната ваканция
Ето какви са цените на занималните
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Ето какви са цените на занималните
Страхуват се заради предстоящите мерки
Целта е максимално да бъдат улеснени родителите
Малчуганите се учат да тъкат на стан и да рисуват с акварели Хлапета влизат в ролята на журналисти, разказват историята на града Летни занимания за...