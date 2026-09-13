Избраха заместник-председатели на Сметната палата
Избраните положиха клетва пред Народното събрание
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Избраните положиха клетва пред Народното събрание
Депутатите избраха трима заместник-председатели
Говори лидерът на партията Атанас Зафиров
На заседание се събира Централният съвет на Движението
На заседание на Нац. съвет на НДСВ бяха направени промени в ръководството на партията
Страсбург. В рамките на три последователни гласувания бяха избрани всички 14 зам.-председатели на Европейския парламент. Шестима бяха избрани още на п...