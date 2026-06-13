Прокуратурата бие аларма. Сериозна опасност за река Дунав
Разследването е установило, че на 20 април шлеп, собственост на компанията „Нафтахем“ от Нови Сад, е акостирал на кей номер три на петролната рафинери...
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Разследването е установило, че на 20 април шлеп, собственост на компанията „Нафтахем“ от Нови Сад, е акостирал на кей номер три на петролната рафинери...