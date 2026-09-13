Изгониха "сините" на улицата
Волейболният дом на София - зала "Христо Ботев" вече е окончателно затворена за публика. Това стана след инициирана проверка от МВР. От забраната оба...
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Волейболният дом на София - зала "Христо Ботев" вече е окончателно затворена за публика. Това стана след инициирана проверка от МВР. От забраната оба...
Над 3000 зрители видяха на живо в зала "Христо Ботев" първата галавечер по професионален кикбокс и муай тай у нас от 20 г. насам. На ринга излязоха н...
София. Първата професионална гала вечер по кикбокс и муай тай у нас събира най-добрите майстори в двете бойни изкуства у нас. Десетте сблъсъка започва...
Полицията на крак заради евентуална марихуана
Над 300 000 лева са похарчени за ремонта на з. "Христо Ботев". Това стана ясно по време на откриването на съоръжението от президента на федерацията по...