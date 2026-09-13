Всичко за Зала Христо Ботев

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Изгониха "сините" на улицата

Изгониха "сините" на улицата

Волейболният дом на София - зала "Христо Ботев" вече е окончателно затворена за публика. Това стана след инициирана проверка от МВР. От забраната оба...

25 януари | 23:40
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