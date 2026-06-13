Законът за търговските вериги мина без дебати
Законът за защита на конкуренцията, известен още като Закон за търговските вериги, бе приет на първо четене в парламента. Депутатите подкрепиха внесен...
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Законът за защита на конкуренцията, известен още като Закон за търговските вериги, бе приет на първо четене в парламента. Депутатите подкрепиха внесен...