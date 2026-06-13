Парламентът прие Закона за енергийната ефективност
Народното събрание гласува окончателните промени в Закона за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет. Новият Закон за енергийната ефект...
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Народното събрание гласува окончателните промени в Закона за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет. Новият Закон за енергийната ефект...