Комисията по енергетика прие Закона за енергетиката
С 12 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Комисията по енергетика прие на първо четене Закона за енергетиката
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С 12 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Комисията по енергетика прие на първо четене Закона за енергетиката
Депутатите приеха на първо четене в пленарна зала необходимите промени в Закона за енергетиката
Народното събрание прие на първо четене поправки в Закона за енергетиката.Депутатите одобриха два отделни законопроекта - тези на ГЕРБ бяха приети със...
Има възможност предприятието да участва в търговете за студен резерв на „ЕСО" ЕАД и така да запази част от работниците си НЕК е превела днес на „Вида...
Членовете на КЕВР вече ще се избират от парламента. Народните представители взеха окончателно решение за промените в Закона за енергетиката. Той беше...
София. Абонатите на топлофикациите ще могат да избират сами топлинния си счетоводител. Това ще стане чрез промени в Закона за енергетиката, които са ч...
София. Битовите потребители няма да плащат месечната си сметка за ток, ако през повече от 1/3 от месеца напрежението не е било 220 волта или в граници...
София. Електроразпределителните дружества да трябва да доказват потреблението на клиентите си, ако те са получили по-висока сметка за подобен минал пе...
Депутатите подхванаха и закона за ВЕИ-тата
София. Парламентарната комисия по енергетика прие промени в Закона за енергетиката, внесени от Явор Куюмджиев и група народни представители. В предло...