Разглеждат промени в закона за ДАНС
Промените в закона за ДАНС ще бъдат разгледани от депутатите днес. Народните представители ще обсъдят дали агенцията да получава от авиопревозвачите д...
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Промените в закона за ДАНС ще бъдат разгледани от депутатите днес. Народните представители ще обсъдят дали агенцията да получава от авиопревозвачите д...
Братислава. Президентът Росен Плевнелиев няма да налага вето на промените в Закона за ДАНС, но има притеснение за възможна противоконституционност н...
София. "В една правова държава е абсурдно да има концентрация на власт в ръцете на един човек, заяви депутатът от Коалиция за България Филип Попов в п...
София. Президентът Росен Плевнелиев ще се произнесе в конституционно установения срок за искането на ГЕРБ да свика Консултативния съвет за национална...
Искрата се запали след дебат по промяната в закона за ДАНС