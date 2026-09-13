Мика Зайкова разкри голямата дупка в бюджета
И къде може да щракне капанът
Следете всички новини, анализи и коментари за Зайкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И къде може да щракне капанът
Интересно на кого могат точно те да се сърдят
Имат пряка вина за скъпотията у нас
Каза кога може да влезем в еврозоната
Възнагражденията у нас трябва да се увеличават на база на производителността на труда
Какво коментира експертът
Тежки думи на експерта срещу данъчната политика
Коментира бюджета и стандарта на живот у нас
Това не са антиинфлационни мерки, а ако са антикризисни – яма да покрият инфлацията
Аз пак съм най-старото нещо и ще откривам, каза доайенът на парламента
Приоритетите на ИТН вълнуват всеки българин, каза кандидатът за депутат
"На депутатите се плаща повече за трудов стаж, отколкото на обикновените хора"
След предаването възникна тежък спор, довел до сблъсък между президента на КНСБ и Владимир Каролев София. „Голяма част от ромското население никога н...