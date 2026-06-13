Захариева: Борисов и Путин ще се видят и говорят
Според външния министър критиката на Путин, че бавим газопровода, не е била "дърпане на уши", а по-скоро руският президент не е бил достатъчно информи...
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Според външния министър критиката на Путин, че бавим газопровода, не е била "дърпане на уши", а по-скоро руският президент не е бил достатъчно информи...