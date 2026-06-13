Всичко за "заедно В Час"

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Училище без "Клас, стани"

Училище без "Клас, стани"

Учители под 30 г. показват, че уроците могат да бъдат и приключение Ако децата имат нужда от наваксване на уроците през ваканцията, това може да стан...

05 август | 8:00
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