Защо боли от преяждането с бързи кредити за празниците
Вместо в хотел във Велинград за 11 000 лева, ще изкарате вкъщи с приятели за 300 лв.
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Вместо в хотел във Велинград за 11 000 лева, ще изкарате вкъщи с приятели за 300 лв.
Двамата обсъдиха гарантирането на макроикономическата и финансова стабилност на България в условията на криза
Дългосрочната прогноза кога икономиката ще поеме нагоре е изключително трудна към момента
Бългapcĸият eнepгиeн xoлдинг пoдгoтвя пpoцeдypa зa yвeличeниe ĸaпитaлa нa най-голямата ни топлоцентрала на въглища - държавната ТЕЦ „Mapицa изтoĸ - 2"...
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