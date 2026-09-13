При обработени 94.07% - ДПС тотален лидер зад граница
Мустафа Карадайъ-Искра Михайлова с 40.07% от гласовете.
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Мустафа Карадайъ-Искра Михайлова с 40.07% от гласовете.
Избирателната активност в чужбина по-висока от тази през юли
Средно около 1000 лева на човек
Букурещ. Българите зад граница са по-чисти от тези в страната, отсече Христо Стоичков. Той събра над 200 фенове в Румъния, които се редиха с часове за...