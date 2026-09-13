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500 лв. глоба за бурка

500 лв. глоба за бурка

500 лв. глоба за влизане с бурка в училище или в болница въвежда кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той е внесъл поправка в Наредбата за обществения ред...

13 април | 8:15
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