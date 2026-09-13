Когато мъжете слагат забрадки
Емилиян Лилов, Дойче веле В една репресивна религиозна държава като Иран жените просто нямат избор - те са длъжни да ходят забулени, за разлика от мъ...
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Емилиян Лилов, Дойче веле В една репресивна религиозна държава като Иран жените просто нямат избор - те са длъжни да ходят забулени, за разлика от мъ...
Митко Джуков
500 лв. глоба за влизане с бурка в училище или в болница въвежда кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той е внесъл поправка в Наредбата за обществения ред...
Иван Гайтанджиев, журналисти бивш посланик - Г-н Гайтанджиев, главният прокурор Сотир Цацаров поиска забрана на бурките на обществени места. Крие ли...
Искат и духовните училища да се финансират от бюджета като частните Главно мюфтийство предлага в новия училищен закон да залегне текст, който да отво...
Секуларистите: Това е опит за ислямизация на държавата Турското правителство вдигна законовата забрана за носене на забрадки в средните държавни обра...
"Волята на народа взе превес в парламента". Това заяви турският премиер Реджеп Тайип Ердоган по повод първото участие в пленарно заседание на забраден...