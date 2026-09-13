Доц. Кунчев изнесе неочаквана информация за ковид, какво ни чака
Към 5000 са карантинираните, цифрата обаче е динамична
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Към 5000 са карантинираните, цифрата обаче е динамична
Той изчислява, че в момента скритата заболеваемост е около 6000 на ден
На 31 май пристигат още 410 000 ваксини
Със заболеваемост над 120 души на 100 000 население
България не е откъсната от света и не е остров на благоденствието
В още няколко области на страната може да бъде обявена грипна епидемия от днес, съобщава БНТ, позовавайки се на данни на заболеваемостта. Грипна епид...
Седем училища в страната не работят заради лоши метеорологични условия и висока грипна заболеваемост. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството н...
Пазарджик е пред грипна епидемия. Градът е достигнал горната граница на средното ниво на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания. Това...
С 30% е спаднала заболеваемостта от рак на дебелото и правото черво в световен мащаб през последното десетилетие. Това са и най-добрите стойности от с...