Над 123 000 лв. ще раздаде ОББ на проектите от последното издание на „Избери, за да помогнеш“
123 247 лв. ще получат проектите, които бяха включени в последното издание на дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“. Средствата ще ф...
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123 247 лв. ще получат проектите, които бяха включени в последното издание на дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“. Средствата ще ф...
Ученици от училището в Широка лъка ще издирват слабо познати мелодии през ваканцията
Ще бъдат закупени специални ремаркета за превозване на помощниците на БЧК
Избери, за да помогнеш на повече деца да посещават училище! Оказва се, че средногодишният брой на тези, които никога не са били записвани на училище,...
Скринингово изследване за откриване на проблеми със зрението при децата. Това е целта на проекта "Направи добро", част от дарителската кампания "Изб...
София. 275 585 лева бяха събрани по време на петата дарителска кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" 2013 г. Над 60% от сумата е дарена з...
София. "Избери, за да помогнеш" набира средства в подкрепа на младежи, напуснали социалните институции. За да подпомогне развитието им, през 2006 г. Ф...